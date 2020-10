Registro de candidatura de Hélio passa no MP; eleitores aguardam o deferimento

Operadores do Direito que o Blog tem ouvido nas últimas horas, não têm dúvidas: o deferimento do registro de candidatura de Hélio Willamy, que disputa a Prefeitura de Guamaré pelo MDB, é dado como certo.

O Ministério Público da 30ª Zona Eleitoral acabou de analisar e já está publicado o parecer pela improcedência do pedido de impugnação do registro do candidato do MDB.

A primeira derrota na esfera do jurídico vai para os advogados da candidata a prefeita Diva Araújo (PSDB), que sonha em tirar Hélio da disputa eleitoral.

(Visited 1 times, 1 visits today)