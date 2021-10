Renato Gaúcho entrega o cargo após eliminação, mas diretoria não aceita

Renato Gaúcho segue como técnico do Flamengo mesmo após a traumática eliminação para o Athletico-PR na Copa do Brasil. E por decisão da diretoria.

Após a derrota por 3 a 0 na noite desta quarta-feira, no Maracanã, o treinador entregou o cargo, mas foi demovido da ideia por Marcos Braz e Bruno Spindel ainda no vestiário. O clima, por sua vez, está longe de ser leve.

Renato se reuniu com os homens fortes do futebol ainda no calor do jogo, no vestiário do Maracanã, e disse que entregava seu emprego.

O treinador assumiu a responsabilidade pelos resultados ruins, mas Braz e Spindel disseram que não e contavam com o trabalho para sequência da temporada.