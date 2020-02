Renda Cidadã: Nota de Esclarecimento

A Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, esclarece que nesta quarta-feira, 12, o município fez o repasse integral à empresa administradora do cartão do Programa Renda Cidadã.

No início da tarde de hoje, a prefeitura foi comunicada que devido a problemas de administração interna, no sistema da empresa, a transferência financeira foi reconhecida, no entanto, os créditos estarão disponíveis para os usuários do benefício social até o final do dia dessa quinta-feira, 13 de fevereiro.

Apresentamos nossas desculpas aos usuários e ao comércio credenciado por eventuais transtornos ocasionados em razão da informação anterior.

Guamaré (RN), 12 de fevereiro de 2020.

Secretaria Municipal de Assistência Social

