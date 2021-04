Representantes do Legislativo de Guamaré apuram denúncias de pesca predatória no município

Na última semana, a Câmara Municipal de Guamaré, através da Comissão de Constituição e Justiça, convocou a Secretária Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Maria Silvone para tratar da pesca predatória no município.

A reunião surgiu mediante denúncias, onde os vereadores também alertaram sobre a retirada dos búzios, próximo a ponta da Miassaba. Foi solicitada pelos vereadores a Secretária de Meio Ambiente, a contratação de um geógrafo para realizar uma análise técnica de possíveis alterações na dinâmica costeira do local.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, o estudo já está em andamento. A preocupação dos vereadores é em relação à retirada de sedimentos arenosos da área, que possivelmente seria o canal principal, afetando diretamente o meio ambiente.

Além do presidente da casa, vereador Diego de Lisete, participaram da reunião, os vereadores Manu Nascimento, Thiago de Berg, Edinor Albuquerque, Carlos Câmara e Daniel do Sub. (Assecom/CMG).

