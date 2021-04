Representares da Câmara discutem pautas importantes para Educação de Guamaré

Na gestão do Presidente da Câmara Municipal de Guamaré, o Vereador Diego de Lisete, a casa do povo tem se preocupado em aproximar o Poder Legislativo da população guamareense, acompanhando mais de perto os trabalhos das Secretarias da gestão municipal.

Com os profissionais da Secretaria de Educação, os Vereadores, avaliaram a situação atual do Numeesp, núcleo que é amparado por Lei Municipal e cobraram também informações acerca da convocação dos professores celetistas para a conclusão do ano letivo de 2020.

De acordo com a pauta da reunião na última semana, foram esclarecidas algumas informações que chegaram aos vereadores, dentre elas: o provável encerramento das atividades do Numeesp. No encontro, ficou claro que o que houve foi à convocação dos professores efetivos para dar apoio às atividades virtuais dos alunos especiais, matriculados na rede municipal, em razão do não funcionamento presencial do núcleo.

Também foi esclarecido que devido à participação dos professores efetivos nesse processo, aconteceu uma redução no número de professores contratado no município, no entanto, houve a necessidade de se contratar em caráter excepcional, alguns professores para a conclusão do ano letivo de 2020.

Pela Câmara Municipal, além do presidente Diego de Lisete, participaram da reunião os vereadores Edinor Albuquerque, Eliane Guedes, Miranda Júnior, Dedezinho, Manu Nascimento, Thiago de Berg e Daniel do Sub. (Assecom/CMG).

