Requerimento Aprovado: Iluminação pública e credenciamento ao evento sertões Kitsurf

Na sessão ordinária realizada na tarde desta terça-feira (04), o requerimento nº 053/2021 de autoria do Vereador Gustavo Santiago (SD), foi aprovado pela unanimidade dos votos.

O vereador solicita melhoramento da iluminação pública da comunidade do Morro do Judas, e também aprovado o requerimento n° 054/2021 que solicita o credenciamento ao evento sertões kitsurf primeiro rally de longa distância do mundo.

(Visited 16 times, 16 visits today)