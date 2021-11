Resenha da Câmara de Guamaré

Sessão Ordinária de 09 de Novembro de 2021

O vereador-presidente da Casa, Diego de Lisete (MDB) abriu os trabalhos legislativos solicitando ao primeiro secretário o registro dos vereadores presentes na referida sessão. Em seguida, o vereador-presidente solicitou a redatora de Ata a leitura da ata da sessão anterior. Colocada em votação, a ata foi aprovada à unanimidade dos vereadores presentes.

O vereador-presidente abriu o tempo regimental para uso da tribuna, tendo a vereadora Eliane Guedes (MDB) como a primeira inscrita a falar. A parlamentar iniciou seu discurso falando sobre sua trajetória na Casa Legislativa, como funcionária pública.

A vereadora ainda relembrou da conquista do seu primeiro mandato e da sua reeleição, falando em seguida da eleição suplementar, que a consagrou vice-prefeita eleita no último domingo (07). Agradeceu ao esposo pela força de sempre e a todos os familiares, registrando um agradecimento ao ex-prefeito Hélio Willamy, aos colegas vereadores e aos eleitores que confiaram na chapa Arthur e Eliane.

O vereador Tiago de Berg (Solidariedade) foi o segundo parlamentar a fazer uso da palavra na tribuna e falou da democracia dentro da Casa Legislativa, se referindo à eleição suplementar do último domingo (07).

O parlamentar parabenizou a vereadora Eliane Guedes (MDB) pela sua eleição ao cargo de vice-prefeita e ainda o vereador Miranda Júnior, que será efetivado no cargo até o final do mandato.

O vereador-presidente da Casa, Diego de Lisete (MDB) solicitou que o primeiro secretário assumisse a presidência para fazer uso da tribuna. O parlamentar iniciou sua fala parabenizando a vereadora, Eliane Guedes (MDB) pela sua eleição ao cargo de vice-prefeita, ao vereador Gustavo Santiago (Solidariedade) pela sua candidatura na eleição suplementar. Diego ainda parabenizou o prefeito eleito, Arthur Teixeira.

Ainda na oportunidade, o presidente da casa falou do orçamento do município para o ano de 2022, lembrando que o futuro prefeito, Arthur Teixeira (PSB) terá recursos para trabalhar em prol da população Guamareense. O vereador ainda falou das dificuldades do início do ano, em relação à queda de receita, que poderá afetar a máquina administrativa do município.

Diego Miranda ainda parabenizou o trabalho da Secretaria de Tributação do município e esclareceu algumas questões sobre os recursos do orçamento. O vereador parabenizou também o prefeito em exercício, Eudes Miranda (MDB) pelo trabalho na gestão financeira da prefeitura.

Em seguida, o vereador-líder do governo, Edinor Albuquerque (MDB) iniciou sua fala parabenizando a atuação do vereador Diego de Lisete (MDB) à frente da Casa. O parlamentar também parabenizou o prefeito em exercício, Eudes Miranda (MDB) pelo trabalho na gestão pública municipal.

Edinor falou da eleição suplementar, onde expressou os números de votos por comunidades dos candidatos que disputaram o pleito suplementar. Edinor também falou que espera uma oposição responsável ao futuro prefeito.

O vereador-presidente encerrou o Expediente do Dia e passou para as Comunicações Finais dos parlamentares.

O vereador Dedezinho (MDB) foi o primeiro a se pronunciar, parabenizando a vereadora Eliane Guedes (MDB) pela eleição ao cargo de vice-prefeita. O parlamentar falou da tranquilidade do pleito e fez menção ao ex-prefeito Hélio Willamy por sua liderança. Dedezinho também citou o ex-prefeito Auricélio Teixeira, entre outras lideranças.

O parlamentar parabenizou o vereador Gustavo Santiago (Solidariedade) pela disputa ao cargo de prefeito na eleição suplementar, destacando o apoio dos vereadores Daniel do Sub (Solidariedade) e Leandro Félix (MDB) ao projeto da candidatura de oposição.

O vereador Leandro Félix (MDB) também fez uso da palavra e parabenizou os candidatos que participaram da eleição suplementar (07), Gustavo Santiago (Solidariedade) e seu vice, Júnior dos Correios, destacando a votação da chapa. O parlamentar cumprimentou os eleitos, Arthur e Eliane.

Leandro também falou da problemática da estrada de Guamaré-Baixa do Meio e reafirmou que será oposição futura gestão, mas com coerência e responsabilidade. O parlamentar encerrou sua fala lendo uma carta do ex-prefeito Mozaniel.

O vereador Manú de Nascimento (MDB) usou seu tempo nas comunicações parlamentares para destacar a votação dos candidatos eleitos na eleição suplementar de 07 de novembro, com a vitória de Arthur e Eliane e ainda parabenizou o vereador Leandro Félix (MDB) sobre sua posição política.

Manú cumprimentou ainda o vereador Gustavo Santiago (Solidariedade) e seu candidato a vice-prefeito, Júnior e falou do respeito com os colegas e da importância do diálogo.

O parlamentar também parabenizou o prefeito em exercício, Eudes Miranda (MDB) pela altíssima aprovação da sua gestão.

O vereador Daniel do Sub (Solidariedade) usou seu tempo para parabenizar o vereador Gustavo Santiago (Solidariedade) e o seu vice Júnior pela disputa na eleição suplementar de 07 de novembro. O parlamentar ainda parabenizou os eleitos.

O vereador Carlos Câmara (MDB), destacou a história da vereadora Eliane Guedes (MDB), parabenizando os colegas envolvidos no pleito suplementar de 07 de novembro e elogiou o trabalho do atual prefeito em exercício, Eudes Miranda (MDB).

Carlos também parabenizou a chapa oposicionista com Gustavo e Júnior, prefeito e vice, pela disponibilidade de disputar a eleição suplementar e ainda destacou a votação dos candidatos eleitos, Arthur e Eliane, lembrando o peso da liderança do ex-prefeito Hélio Willamy no projeto vitorioso.

O vereador Miranda Júnior (MDB) falou do reconhecimento da população ao grupo político vitorioso na eleição suplementar e destacou a trajetória do ex-prefeito Hélio Willamy. O parlamentar ainda falou dos vereadores que disputaram a eleição suplementar nos cargos de prefeito e vice-prefeita, Gustavo Santiago (Solidariedade) oposição e Eliane Guedes (MDB) pela situação.

A vereadora Eliane Guedes (MDB) usou da palavra, e falou da festa da vitória no domingo (07), lembrando os desafios da futura gestão, concluindo sua fala com um agradecimento a todos os eleitores.

Não mais havendo nenhum vereador a falar, o vereador-presidente Diego de Lisete (MDB) parabenizou os ex-prefeitos Auricélio e Hélio pela condução da candidatura vitoriosa no pleito suplementar e encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima sessão, na terça-feira (16).

Fotos: Alexandre Barbosa-Assecom/CMG