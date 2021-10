Resenha da Câmara de Guamaré

Sessão Ordinária de 19 de Outubro de 2021

Resposta do Executivo ao processo n° 288/2021, Requerimento n° 075/2021- Requer para que seja feito a manutenção do calçadão que liga Guamaré a Salina da Cruz, do ponto em frente a Guarda Municipal até o Posto BR, de autoria do vereador Manú de Nascimento;

Resposta do Executivo ao processo n° 283/2021, Requerimento n° 073/2021 – Requer para que se envie a secretaria competente, o pedido de providencias para a manutenção ou restauração das paradas de ônibus, de autoria da vereadora Eliane Guedes.

O vereador-presidente da Casa, Diego de Lisete (MDB) abriu o tempo regimental para o uso da palavra na tribuna, mas nenhum vereador se inscreveu.

Em seguida, o vereador-presidente passou os trabalhos para a Ordem do Dia.

Requerimento n° 088/2021 – querer que seja encaminhada a secretaria competente, para que seja feita a recuperação do calçamento do conjunto em frente ao Posto BR em Salina da Cruz, de autoria do vereador Manú de Nascimento.

O vereador-presidente colocou o requerimento em discussão.

O vereador Manú de Nascimento (MDB) pediu para discutir a matéria de sua autoria, onde falou da importância do pleito, pedindo aos colegas a aprovação;

O vereador Carlos Câmara (MDB) pediu para discutir o requerimento e parabenizou o vereador Manú de Nascimento (MDB) pela iniciativa, declarando voto favorável;

O vereador Tiago de Berg (Solidariedade) pediu para discutir o requerimento. Parabenizou o vereador Manú de Nascimento (MDB) pela iniciativa e antecipou seu voto favorável;

O vereador Dedezinho (MDB) pediu para discutir o requerimento e iniciou a sua fala justificando a ausência em sessões anteriores, alegando motivos de saúde. O parlamentar parabenizou o colega pela iniciativa e declarou voto favorável;

Por fim, o vereador-presidente Diego de Lisete (MDB) parabenizou o vereador Manú de Nascimento (MDB) pela iniciativa do requerimento e antecipou o voto favorável;

Colocado em votação, o requerimento foi aprovado à unanimidade dos vereadores presentes.

Encerrando a Ordem do Dia, o vereador-presidente Diego de Lisete (MDB), abriu o tempo para os vereadores nas Comunicações Parlamentares, mas nenhum vereador usou dos 6 minutos.

O vereador-presidente da Casa, Diego de Lisete (MDB) encerrou a presente sessão, convocando todos para a próxima sessão, no dia 26 de outubro. Fotos: Alexandre Barbosa-Assecom/CMG