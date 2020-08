Residência de prefeito da cidade de João Dias é arrombada e atacada com centenas de tiros

A residência do prefeito do município de João Dias, no interior do Rio Grande do Norte, foi alvo de um ataque a tiros, ocorrido na madrugada deste domingo (2).

De acordo com informações de testemunhas, criminosos armados chegaram ao local em dois veículos. Eles arrombaram o portão da casa e passaram a realizar disparos contra o imóvel. Informações não oficiais dão conta de que mais de 300 disparos foram realizados.

Testemunhas contaram que os criminosos chegaram ao local gritando que “quem mandava lá eram eles” e “que lá ninguém tomava deles”.

Apesar da cena de terror, foram registrados apenas danos materiais e nenhuma pessoas ficou ferida no ataque. No momento do crime, a família encontrava-se na zona rural do município.

A residência do prefeito foi interditada para realização de perícia. A Polícia Civil vai investigar o caso. Mossoró Hoje

