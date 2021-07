Resposta Rápida: PM recupera motocicleta roubada no Assentamento Lagoa de Baixo em Guamaré

A 1ªCIPM, através do Destacamento Policial Militar de Guamaré, recuperou em menos de 50 minutos uma motocicleta, modelo Yamaha Factor de cor vermelha, roubada por volta das 19h horas no Assentamento Lagoa de Baixo, distrito de Guamaré.

Os Policiais Militares receberam a denúncia de que dois homens em uma motocicleta, modelo Pop 100 de cor preta, haviam abordado um casal e tomado o veículo.

As equipes saíram em diligências e após contato com a equipe da locadora da moto localizaram o veículo abandonado próximo ao mercado público na cidade de Macau – RN.

O veículo foi conduzido ao Destacamento Policial Militar de Guamaré para entrega ao proprietário.

“Para Nós que fazemos parte do Destacamento Policial Militar de Guamaré temos como maior satisfação e recompensa de nosso trabalho ao ver a alegria no rosto do cidadão de bem após o final da ocorrência”.

Com Informações da Policia Militar