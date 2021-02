Restaurante Madero faz seletiva para contratar mão de obra em Guamaré

O desemprego ainda é uma das maiores preocupações do brasileiro. Com o alto índice de jovens e trabalhadores fora do mercado de trabalho, a procura por vagas disponíveis tem sido cada vez maior.

Com apoio da Prefeitura de Guamaré, uma nova turma de jovens do município concorre a vagas de emprego disponibilizadas pelo restaurante Madero, empresa do estado do Paraná.

Os selecionados para as vagas vão receber treinamento especializado, com a duração dois meses, em Curitiba (PR). A iniciativa acontece por meio da parceria da rede de restaurantes com a Secretaria Municipal de Assistência Social.

