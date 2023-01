Resultado Preliminar do processo seletivo dos Profissionais do Magistério da Prefeitura de Guamaré

A Fundação de Apoio ao IFRN – FUNCERN torna público o Resultado Preliminar do processo seletivo dos Profissionais do Magistério da Prefeitura Municipal de Guamaré com a finalidade de contratação temporária de pessoal.

O prazo de validade deste Processo Seletivo será de 12 (doze) meses contados a partir da data de publicação da homologação do Resultado Final, podendo ser prorrogado uma única vez, por mais 12 (doze) meses.

Clique aqui e confira o resultado:

Resultado Preliminar Processo 001-2023 PMG