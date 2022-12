Retotalização feita, Ubaldo Fernandes será diplomado no lugar de Wendel Lagartixa

A lista de 24 deputados eleitos no Rio Grande do Norte foi alterada pelo Tribunal Regional Eleitoral nesta segunda-feira, 19, acatando decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Saiu o campeão de votos Wendel Lagartixa (PL) e entrou o atual deputado Ubaldo Fernandes (PSDB), que terminou o pleito de 2 de outubro deste como 1º suplente.

A mudança foi motivada por decisão monocrática do ministro Ricardo Lewandowski, do TSE, que considerou Lagartixa inelegível e determinou a retotalização dos votos.

Ubaldo, beneficiada pela decisão do ministro, pediu ao TRE-RN que a retotalização dos votos foi feita antes da cerimônia de diplomação dos eleitos, marcada para hoje, o que foi prontamente acatado pelo presidente da Corte Eleitoral, desembargador Cornélio Alves.

O reprocessamento do resultado final para deputado esadual foi divulgado em uma live no perfil oficial @trernoficial nesta segunda-feira. Ao meio-dia, o TRE divulgou o relatório informando o resultado para Deputado Estadual.

Wendel Lagartixa teve a maior votação da história do Rio Grande do Norte para a Assembleia Legislativa: 88.265 votos.

Já o Ubaldo Fernandes, agora reeleito, teve menos da metade dos votos de Lagartixa, recebendo 34.426 votos. Ele passa a ser o décimo deputado estadual eleito pelo PSDB, que fica com quase 50% do plenário da Assembleia Legislativa potiguar.

Veja os 24 deputados estaduais eleitos que serão diplomados hoje:

1 – Ezequiel Ferreira (PSDB) – 70.800 votos (3,76% dos votos válidos)

2 – Coronel Azevedo (PL) – 62.607 votos (3,33% dos votos válidos)

3 – Kleber Rodrigues (PSDB) – 61.074 votos (3,24% dos votos válidos)

4 – Adjuto Dias (MDB) – 57.657 votos (3,06% dos votos válidos)

5 – Isolda Dantas (PT) – 57.046 votos (3,03% dos votos válidos)

6 – Dr. Bernardo Amorim (PSDB) – 52.505 votos (2,79% dos votos válidos)

7 – Divaneide (PT) – 52.177 votos (2,77% dos votos válidos)

8 – Francisco do PT (PT) – 50.499 votos (2,68% dos votos válidos)

9 – George Soares (PV) – 50.037 votos (2,66% dos votos válidos)

10 – José Dias (PSDB) – 49.027 votos (2,60% dos votos válidos)

11 – Dr. Keginaldo Jacome (PSDB) – 47.809 votos (2,54% dos votos válidos)

12 – Gustavo Carvalho (PSDB) – 46.318 votos (2,46% dos votos válidos)

13 – Tomba Farias (PSDB) – 42.612 votos (2,26% dos votos válidos)

14 – Cristiane Dantas (SD) – 42.035 votos (2,23% dos votos válidos)

15 – Nelter Queiroz (PSDB) – 38.602 votos (2,05% dos votos válidos)

16 – Galeno Torquato (PSDB) – 37.274 votos (1,98% dos votos válidos)

17 – Eudiane Macedo (PV) – 36.027 votos (1,91% dos votos válidos)

18 – Ubaldo Fernandes (PSDB) – 34.426 votos (1,83%)

19 – Luiz Eduardo (SD) – 31.871 votos (1,69% dos votos válidos)

20 – Terezinha Maia (PL) – 29.440 votos (1,56% dos votos válidos)

21 – Hermano Morais (PV) – 28.948 votos (1,54% dos votos válidos)

22 – Ivanilson Oliveira (União) – 27.426 votos (1,46% dos votos válidos)

23 – Taveira Jr (União) – 26.714 votos (1,42% dos votos válidos)

24 – Neilton (PL) – 25.143 votos (1,34% dos votos válidos)