Reunião Secreta: Vereadores do governo se reúnem a portas fechadas no gabinete de Gustavo

Uma reunião está dando o que falar nas redes sociais e grupos de whatsapp, trata-se de um encontro a portas fechadas no gabinete do vereador Gustavo Santiago (SD), oposição ao governo.

Gustavo se reuniu com três vereadores da base governista logo após o termino da sessão ordinária desta terça-feira (03), e a pauta da conversa não foi sobre o debate acalorado da sessão, mas foi sobre o futuro politico.

Servidores da câmara tentaram servir um cafezinho, mas a porta estava fechada. Eu ouvi um dos assessores do vereador informando que a reunião não poderia ser interrompida, e que se precisasse de um chá de camomila ele solicitaria via fone.

Eu confesso que fiquei muito inquieto nos corredores da câmara, tentando fazer um furo de reportagem para saber o que danado, e de fato se tratava dessa reunião tão sigilosa, pois foram quase duas horas de conversa.

Sem eu saber o que de fato se tratava, os meus esforços no primeiro momento foram em vão. Sai de lá com uma pulga atrás da orelha, e fui prestigiar a missa de um ano em homenagem ao pai do vereador Edinor Albuquerque.

Mais no segundo momento uma abelhinha me ligou informando que essa reunião só terminou, porque os vereadores tinha um compromisso em Baixa do Meio.

Ainda disse que durante todo tempo nem um copo de água pediram para molhar a garganta tamanho foi o sigilo.

Nota do Blog

Troca de mensagens via WhatsApp em plena sessão, olhares com gestos que falam por si só entre oposição e situação, reuniões secretas, e muitas indefinições.

Esse é hoje o cenário politico entre alguns vereadores observados por este canal de noticias que não perde um flash nos pequenos detalhes.

É bom lembrar que chegará o momento em que cada soldado deve dizer em que tropa irá para guerra em busca do bom combate.

Chegará o momento do nó se arrochar em busca da união, e consequentemente a vitória, ou esse nó irá torar de vez.

Este momento eu sinto que está perto de acontecer… O momento da onça beber água.

Oremos Irmãos!