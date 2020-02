Rio do Fogo – Drº. Antônio: Um médico que tem o cheiro do povo

Em toda região do mato grande já se comenta o crescimento vertiginoso do nome do médico Drº. Antônio, pré candidato a prefeito da cidade de Rio do Fogo. Um homem simples e sem vaidade, que tem o cheiro do povo.

O médico vem multiplicando a tabuada de somar e multiplicar, recebendo diariamente diversos simpatizantes ao seu projeto politico. O médico assume o papel principal na oposição empurrado pela população que quer mudanças para que a cidade posso se desenvolver com rumo e prumo.

No último domingo o doutor compareceu a tradicional regata da Praia de Pititinga onde foi bem recebido e abraçado por aqueles que ele já cuida como médico… O povo! Militantes e amigo deram sinal de positivo, e aqui pra gente… Quando o povo quer não tem jeito.

Drº. Antônio estava acompanhado de pré-candidatos a vereadores, do ex-prefeito Damião, da vereadora Lucinha. Que rufem os tambores e que soem os clarins, as eleições deste ano Rio promete pegar Fogo.

