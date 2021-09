Rio Grande do Norte deverá aderir ao uso de câmaras corporais em uniforme policiais

Você já deve ter visto em algum filme ou programa de televisão cenas de ocorrências policiais em andamento gravadas por câmeras acopladas nos próprios uniformes dos agentes da lei. Esse tipo de sistema já é realidade em diversos países do mundo e também em alguns estados brasileiros.

Com o avanço da tecnologia paralelo ao aumento da criminalidade e violência, o Rio Grande do Norte também deverá aderir ao uso desses equipamentos denominados de “bodycams”.

A informação é de que a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social do Rio Grande do Norte (SESED/RN) irá adquirir 15 dessas também chamadas “câmeras corporais” para o uso da atividade policial no estado.