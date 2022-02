Rio Grande do Norte registra 14 óbitos por Covid-19 em 24 horas

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) confirmou mais 14 óbitos em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas anteriores a compilação dos dados sobre a pandemia do novo coronavírus no território potiguar. Os números foram divulgados na tarde desta quarta-feira (2).

De acordo com a pasta estadual, as mortes foram registradas em Natal (5), Mossoró (3), Pendências (1), Parnamirim (1), Ouro Branco (1), Angicos (1) e Caraúbas (1). O boletim mais recente mostra que o RN chegou a 7.758 vítimas do SARS-CoV-2, vírus causador da doença, desde o início da pandemia em março de 2020. Em relação ao boletim da última terça-feira (1º), foram registrados 19 novos óbitos, sendo cinco deles ocorridos em dias ou semanas anteriores.

A Secretaria Estadual de Saúde também registrou nas últimas 24 horas o total de 2.275 novos casos da doença. A última atualização aponta 431.134 infectados pela Covid-19 desde o início da pandemia. O número de casos suspeitos está em 5.694 e o de descartados em 865.824.

Os casos em acompanhamento estão em 33.839 e o de recuperados 389.537. O Rio Grande do Norte tem ainda 1.525 óbitos em investigação e outros 1.062 já descartados para a doença.