Rio Grande do Norte registra três óbitos por Covid-19 em 24 horas e número chega a 2.725

Dados parciais divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) no início da tarde deste sábado, 5, mostram que o Rio Grande do Norte registrou dez óbitos em decorrência da Covid-19 em relação ao último boletim epidemiológico nº 235 divulgado na tarde desta sexta-feira, 4.

De acordo com a pasta estadual, das últimas mortes registradas, três ocorreram nas últimas 24 horas anteriores ao anúncio e as demais em dias anteriores. Com isso, o território potiguar acumula 2.725 mortes provocadas pela doença. Os três últimos falecimentos aconteceram em Natal, Governador Dix-Sept Rosado e Apodi.

Ainda segundo a Sesap, os casos confirmados saltaram de 97.098 para 97.581. Os casos suspeitos subiram de 44.842 para 46.058. Já os casos descartados saíram de 234.874 para 235.941.

O Rio Grande do Norte tem ainda 410 óbitos em investigação e outros 710 já descartados para a doença.

*Dados parciais – 5 de dezembro de 2020 *

*Casos: *

Confirmados: 97.581

Suspeitos: 46.058

Descartados: 235.941

*Óbitos *

Confirmados : 2725, 03 nas últimas 24h, Gov. Dix Sept Rosado, Natal e Apodi.

Suspeitos: 410

Descartados: 710

