Rio Grande do Norte tem nova queda na taxa de ocupação de leitos de UTI Covid

A rede de saúde pública do Rio Grande do Norte inicia a semana com nova queda no percentual de ocupação de leitos de UTI Covid. A plataforma Regula RN registra na manhã desta segunda-feira (21) a taca de 75,6%. No fim de semana a taxa era de 78%.

O Regula RN também aponta queda do número diário de solicitações de leitos UTI Covid.

Neste domingo (20), foram registradas 53 solicitações. Bem diferente, por exemplo, do dia 26 de maio quando o estado registrou 156 solicitações de leitos críticos em um único dia, o maior número desde o início da pandemia. Isso representa uma queda de 66% nos pedidos de leitos com esse perfil em todo RN.

A taxa de ocupação de leitos críticos no Estado atingiu a marca de 90% no dia 1º de março de 2021. O regula RN começou a registrar queda para a casa dos 80% a partir do dia 13 de junho.

A região Oeste do estado continua com a maior taxa de ocupação de leitos, com 86,8% na manhã desta segunda-feira (21). Já a região Seridó registra 67,5%, abaixo da média estadual. E a região metropolitana está com 72,2%.

O Rio Grande do Norte tem 306 leitos críticos ocupados, 99 disponíveis e 17 leitos bloqueados até a última atualização dessa reportagem.

Em relação a fila de espera por um leito crítico, o Regula RN registra 5 pacientes aguardando por UTI. Mas o sistema aponta que existem 99 leitos com esse perfil disponíveis no estado. Fonte: G1/RN.