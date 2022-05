RN chega ao 18º dia seguido sem óbitos por Covid e sem novos casos

A Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) atualizou os números do coronavírus neste domingo (1º). São 503.422 casos totalizados. Não foram registrados casos nas últimas 24h.

Com relação aos óbitos no Rio Grande do Norte, são 8.175. Nenhum óbito registrado nas últimas 24h, pelo 18º dia seguido. Óbitos em investigação são 1.458.

Recuperados são 494.304. Casos suspeitos somam 351 e descartados são 947.175. Estimativa de casos em acompanhamento: 963.