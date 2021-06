RN contabiliza 6.571 mortes por Covid-19 e 290.517 casos confirmados

A última atualização da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) divulgada no início da tarde deste sábado, 19, aponta que o Rio Grande do Norte contabiliza 6.571 óbitos em decorrência da Covid-19 e 290.517 casos confirmados desde o início da pandemia em março do ano passado.

São oito mortes e 475 novos contaminados em relação ao boletim epidemiológico publicado pela pasta estadual no final da tarde desta sexta-feira, 18. Todos esses falecimentos foram notificados nas últimas 24 horas anteriores a atualização da Sesap.

De acordo com o órgão estadual, eles ocorreram em Serra Negra do Norte (01), Pau dos ferros (01), Mossoró (02), Areia Branca (01), Alexandria (01), Grossos (01) e Serra do Mel (01). O estado tem ainda 1.402 mortes sob investigação.

O número de casos suspeitos está em 113.509 e o de descartados 556.343.