RN não exigirá qualquer tipo de receita médica para vacinação de crianças entre 5 e 11 anos

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) enviou no final da tarde desta terça-feira (28) nota à imprensa informando que o Rio Grande do Norte não vai exigir qualquer tipo de receita médica para a imunização de crianças de 05 a 11 anos.

De acordo com a pasta estadual, a decisão foi tomada pela Comissão de Gestores Bipartite (CIB), que reúne a gestão da Sesap e representação dos municípios potiguares, em reunião extraordinária ocorrida na tarde desta terça.

“As crianças que se apresentarem, indistintamente, acompanhadas pelos pais ou responsáveis legais receberão a vacina em todos os pontos de vacinação do SUS no estado. Será exigido documento de identificação oficial da criança, para fins de registro do imunizante e comprovação da faixa de idade, seguindo o procedimento padrão do sistema de imunização consolidado”, diz trecho da nota.

A Sesap explica que a decisão segue orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que aprovou a utilização do imunizante da Pfizer para o Brasil. O órgão esclarece que aguardará o envio de doses por parte do Ministério da Saúde para iniciar a imunização das crianças no RN.

A Anvisa aprovou no último dia 16 deste mês a indicação da vacina Comirnaty para imunização contra Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade. A aprovação permite o início do uso da vacina no Brasil para esta faixa etária.

A autorização veio após uma análise técnica criteriosa de dados e estudos clínicos conduzidos pelo laboratório. Segundo a equipe técnica da Agência, as informações avaliadas indicam que a vacina é segura e eficaz para o público infantil, conforme solicitado pela Pfizer e autorizado pela Anvisa.

A vacina para crianças terá dosagem e composição diferentes daquela utilizada para os maiores de 12 anos. A formulação da vacina para crianças será aplicada em duas doses de 0,2 mL (equivalente a 10 microgramas), com pelo menos 21 dias de intervalo entre as doses.

A tampa do frasco da vacina virá na cor laranja, para facilitar a identificação pelas equipes de vacinação e também pelos pais, mães e cuidadores que levarão as crianças para serem vacinadas.

A vacina também tem esquema de conservação diferente, já que pode ficar por 10 semanas em temperatura de 2ºC a 8ºC.

Confira íntegra da nota da Sesap:

