RN registra mais de 2 mil casos e 46 óbitos por Covid-19 em 24h

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) divulgou no início da tarde deste sábado, 18, a atualização dos números sobre o novo coronavírus no Rio Grande do Norte. Houve mais de 2 mil casos confirmados e 46 óbitos, sendo 13 entre a quinta-feira, 16, e a sexta-feira, 17, em relação ao último boletim epidemiológico divulgado na sexta-feira, 17.

De acordo o mais recente balanço, o estado contabiliza 43.432 infectados pela Covid-19. No levantamento anterior eram 41.303 que testaram positivo para a doença. Em 24 horas foram acrescidos 2.129 novos casos no território potiguar.

O número de mortes também cresceu em relação ao boletim anterior. No boletim epidemiológico nº 115 havia o registro de 1.526 óbitos confirmados no RN. Neste sábado a Sesap aponta 1.572 pessoas que faleceram em decorrência do vírus. São 46 a mais.

Os casos suspeitos saltaram de 53.748 para 58.152 de um dia para o outro. São 4.404 novas investigações para a Covid-19 no Rio Grande do Norte. Os casos descartados são no momento 68.455. No boletim anterior eram 64.246.

A secretaria informa que foram diminuídas as instabilidades com os sistemas de notificação do Ministério da Saúde, permitindo assim a exportação e a inserção de dados do dia 14 a 17 de julho.

Vale lembrar que os dados consolidados do dia serão inseridos no boletim epidemiológico deste sábado que será publicado nas próximas horas.

A Sesap investiga ainda 214 óbitos que podem ter sido provocados pelo novo coronavírus e que já descartou 329 para a doença.

Dados – 18/07/2020

Casos

Confirmados: 43.432

Suspeitos: 58.152

Descartados: 68.455

Casos confirmados notificados nas últimas 24h: 549

Óbitos

Confirmados: 1572, sendo 13 nas últimas 24h

Em investigação: 214

Descartados: 329

