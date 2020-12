RN registra mais de mil novos casos em 24h e se aproxima dos 100 mil infectados

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) informou no final da manhã desta quarta-feira, 9, que o Rio Grande do Norte chegou a 99.841 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia em março.

De acordo com a pasta estadual, o estado registrou em 24 horas 1.010 novos infectados em relação ao último boletim epidemiológico divulgado na tarde desta terça-feira, 9. O documento nº 238 trazia o número de 98.831 infectados.

Os óbitos também cresceram em relação ao levantamento anterior. Segundo a Sesap, foram seis novas mortes registradas no território potiguar, sendo que duas delas ocorreram nas últimas 24 horas anteriores a atualização dos dados. Elas ocorreram Mossoró e Vera Cruz. O RN acumula 2.759 falecimentos pela doença.

O número de casos suspeitos também aumentou no período. Saiu de 46.636 para 47.141. Os descartados eram 238.324 e agora são 240.489. Há ainda 430 óbitos em investigação e outros 710 já descartadas para a Covid-19.

Dados parciais – 9 de dezembro de 2020

Casos:

Confirmados: 99.841

Suspeitos : 47.141

Descartados: 240.489

*Óbitos *

Confirmados: 2759 – 02 óbitos nas últimas 24h, Mossoró e Vera Cruz

Suspeitos: 430

Descartados: 710

