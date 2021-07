RN registra menor pressão por leitos de UTI dos últimos quatro meses

A plataforma Regula RN registra na manhã desta sexta-feira, 2, ocupação de 67,9% dos leitos de UTI para Covid-19 no Rio Grande do Norte. Pela primeira vez, desde 4 de fevereiro, a taxa fica abaixo de 70%.

Segundo o Regula, o estado tem hoje 266 leitos ocupados e 126 disponíveis. A região Oeste ainda é a que tem o maior nível de ocupação, com 79%.

O cenário positivo, apesar de continuar exigindo cuidados, pode ser resultado das medidas restritivas adotadas pelo Governo do Estado e os municípios, e o avanço da vacinação.

No RN, 1.162.464 pessoas tomaram pelo menos uma dose de vacina contra Covid-19. Outras 415.041 estão totalmente imunizadas, segundo o governo.

Por causa da redução da pressão do sistema de saúde, cidades potiguares publicaram decretos com flexibilizações de medidas restritivas. No último decreto estadual sobre o assunto, o governo também publicou um calendário de retomada de eventos no estado, ainda seguindo normas de distanciamento e uso de máscara.

A população é estimada em mais de 3,5 milhões e a expectativa do governo é vacinar todo o público com mais de 18 anos até setembro.