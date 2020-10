RN tem 54 crianças e adolescentes aguardando adoção

Cinquenta e quatro crianças e adolescentes aguardam por uma nova família no Rio Grande do Norte. Outras 18 estão em processo de adoção. As informações constam do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA), do Conselho Nacional de Justiça.

Desde 2019, quando o novo sistema foi lançado pelo CNJ, foram registradas 45 adoções no RN, sendo 27 no ano passado e 18 em 2020.

Perfil etário

Entre os 45 adotados, 23 tinham idade até 3 anos; 10 contavam com idade de 3 a 6 anos; oito tinham de 6 a 9 anos; e três tinham de 9 a 12 anos. Apena um adotado era maior de 15 anos.

Esse perfil se reflete na fila da adoção, a qual mostra que quanto maior a idade, maior a dificuldade de se conseguir uma nova família. Da atual fila de 54 crianças e adolescentes, 15 são maiores de 15 anos (28%) e oito têm de 12 a 15 anos (15%).

Dos 18 que estão em processo de adoção, todos têm até 12 anos de idade: até 3 anos são oito; de 3 a 6 anos são dois; de 6 a 9 anos são quatro e de 9 a 12 anos são quatro.

Por outro lado, quando se analisa o perfil dos 449 pretendentes à adoção cadastrados no Rio Grande do Norte, 66% só querem adotar crianças de até 4 anos de idade. São 134 candidatos que só aceitam crianças até 2 anos e 164 que aceitam crianças até 4 anos. No outro extremo, só cinco (1,1%) adotariam um adolescente de até 14 anos; um candidato (0,2%) aceita adotar um adolescente de até 16 anos e outras três pessoas (0,6%) aceitam adotar alguém com mais de 16 anos.

