RN Vacina: Guamaré no topo do ranking na transparência, segundo o Lais/UFRN

A Saúde pública no município de Guamaré tem mais um bom indicativo para comemorar. No site RN Mais Vacina, a cidade é destaque no ranking dos municípios com maior transparência no processo de imunização da população contra a covid, ficando em 1º lugar com nota 100.

O ranking mostra os 10 municípios mais transparentes e os 10 menos transparentes, além de mostrar a lista completa de todos os municípios. A atualização das informações acontece em tempo real, de acordo com a atualização do sistema.

A pontuação varia ente 0 e 100, sendo a maior pontuação atribuída ao município com maior transparência em suas informações. Para chegar a essa informação, os pesquisadores do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LAIS/UFRN) desenvolveram uma metodologia, levando em conta a velocidade em que as equipes de saúde se empenham em registrar as doses aplicadas na população no RN Mais Vacina.

Sobre o RN Mais Vacina

O RN Mais Vacina é uma plataforma elaborada de maneira inovadora, fruto de uma parceria entre o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS/UFRN) e a Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP/RN).

