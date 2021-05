Rogério Marinho: Ministro do governo Bolsonaro visita Guamaré neste domingo (16)

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, do governo Jair Bolsonaro, estará em Guamaré neste domingo (16), para tratar com autoridades locais de assuntos relevantes de interesse da população.

Na pauta, a federação e duplicação da RN João Pedro Filho. A RN é a única rodovia responsável por toda escoação de petróleo e gás, com diversos veículos de cargas pesadas com combustível, que sai do polo da Petrobrás com destino a Natal, e outros estados diariamente.

A estrada foi construída no ano de 1983 e de lá pra cá, apenas paliativos foram feitos pela prefeitura que dura pouco tempo, e volta à via a ficar intransitável. É buraco, acidentes e prejuízos na rodovia que liga Guamaré a Baixa do Meio.

Instalação do Polo Industrial Cloroquímico, em Guamaré. O município e a região pelas condições naturais possuem matéria prima de gás, sal e calcário, que por um processo químico de hidrólise produz o ploricloreto de vinila (PVC), uma comoditie internacional, que coloca o município em situação diferenciada para instalação de uma Indústria Cloroquímica.

