Rogério Marinho (PL) é eleito senador pelo Rio Grande do Norte

O Rio Grande do Norte elegeu Rogério Marinho (PL) para o Senado Federal. Foi a primeira vez que ele concorreu ao cargo.

Com 95,61% das urnas apuradas, ele obteve 672.707 votos, ou 41,73% dos votos válidos, superando Carlos Eduardo (PDT), com 541.870 votos (33,61%), e Rafael Motta (PSB), com 364.887 votos (22,64%).

Neste ano o eleitor escolheu um candidato ao Senado. O mandato de Rogério terá início em 2023 e se estende até 2030.