Rogério Marinho reúne Deputados, prefeitos e lideranças que declaram apoio a reeleição de Bolsonaro

Na tarde desta segunda-feira (10), o senador eleito, Rogério Marinho (PL) reuniu em Natal, prefeitos, deputados, vereadores, lideranças e apoiadores no hotel Holiday Inn, para pedir o apoio e traçar metas para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro.

Na ocasião, Rogério destacou as melhorias que Bolsonaro trouxe através do Ministério do Desenvolvimento, como a barragem de Oiticica e as inúmeras pavimentações nos municípios do Estado. “Agora é a hora de reconhecer todo o trabalho que Bolsonaro fez ao nosso Estado, apoiando a sua candidatura no 2º turno. Bolsonaro conseguiu muitas obras. Precisamos nos mobilizar e trabalhar pela sua reeleição para o RN continuar se desenvolvendo”, explica Rogério.

Durante a reunião, Rogério Marinho anunciou a visita da Primeira Dama, Michele Bolsonaro à capital Potiguar no próximo sábado (15).