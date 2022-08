Rogério Marinho ultrapassa Carlos Eduardo e tem 25%, Carlos aparece com 23% e Rafael Motta com 10%, aponta pesquisa

A Pesquisa TN/Difusora/Consult divulgada nesta terça-feira (30) mostra o Candidato ao Senado Rogério Marinho (PL) em primeiro lugar, com 25% das intenções de votos na sondagem Estimulada. Em segundo lugar, aparece o ex-prefeito Carlos Eduardo Alves (PDT), com 23,06% e em terceiro vem o Deputado Federal Rafael Motta (PSB), com 10,06%.

Na pesquisa foi utilizada uma amostra probabilística casual simples de 1.700 entrevistas, distribuída nas 12 regiões do Estado. A estratificação da amostra ocorreu com relação às variáveis sexo e idade com dados obtidos no TRE-RN. Os resultados da pesquisa estão sujeitos a um erro máximo permissível de 2.37%, com confiabilidade de 95%. A realização em sua etapa de campo ocorreu entre os dias 24/08/2022 e 27/08/2022.

