Rompimento de fibra óptica deixa Guamaré sem internet

Usuários de internet estão tendo dificuldades em ter acesso à rede desde as primeiras horas da manhã deste sábado (08). O serviço está indisponível, mas hora fica oscilando devido o rompimento de fibra óptica em sua extensão, causando prejuízo aqueles que dependem do serviço.

A empresa que fornece o sinal para as empresas de internet em Guamaré nos informou que houve de fato um rompimento na fibra, e a queda do serviço teve início por volta das 9h afetando a rede com sinais de oscilação. Disse ainda que estão trabalhando no local para que em tempo o serviço seja normalizado.

As empresas de internet no município SSM TELECOM e VIVA TELECOM informaram que a previsão do retorno total será por volta das 22h.

