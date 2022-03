Rua do Grau: Projeto de lei do vereador Tiago de Berg é aprovado na câmara por unanimidade

Um projeto de lei de autoria do vereador Tiago de Berg (SD), que visa regulamentar um espaço para motociclistas poderem fazer manobras com suas motos foi aprovado na Câmara Municipal de Vereadores de Guamaré, na tarde desta terça-feira (29), por unanimidade de votos.

O projeto aguarda sanção do Prefeito Arthur Teixeira (PSB), e deve permitir que um local específico da cidade, seja usado para empinar a moto e realizar outros movimentos sem infringir as leis de trânsito, chamado de “Rua do Grau”.

Os praticantes deverão apresentar equipamentos de segurança.

O projeto do parlamentar, no entanto, não define qual rua ou espaço da cidade será usado para a prática, que deve ser escolhido pela administração municipal, mas deverá estar com o tráfego interrompido e devidamente sinalizado.

Nota do Blog

Tiago é um vereador desportista que tem usado seu mandato também para apoiar o esporte no município em todas as modalidades.

Grau é arte, não é crime.