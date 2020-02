Sábado de cultura e artesanato na Orla de Aratuá

Os atletas que visitaram Guamaré, nesse final de semana, para participar do Circuito de Triatlo Sprint e o público local, conheceram alguns atrativos culturais e o artesanato da cidade, na noite do sábado, 15, na Orla de Aratuá.

Reunindo artistas de cidade, o Grupo de Teatro e Dança Tamanco de Pau, deu as boas-vindas, apresentando a encenação “O Desejo de Catirina”, enquanto que a Filarmônica de Guamaré, sob a regência do Maetro Diogo Moreira, encantou o público com um repertório diversificado, incluindo frevos e marchinhas carnavalescas.

Organizada pela Secretaria de Turismo com apoio da Secretaria de Assistência Social, a Feirinha de Artesanato foi outro atrativo na programação, onde o público local e os visitantes conheceram de perto a qualidade da produção do artesanato de Guamaré.

Para a Secretária de Turismo, Mohana Arnould, a ideia do prefeito Adriano Diógenes é incentivar a economia criativa no município. Mohana acredita que nos próximos meses, a cidade passe a contar com um evento nos finais de semana, agregando vários produtos locais, associado a uma boa programação cultural e de lazer.

