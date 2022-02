Sabrina Oliveira: Da simplicidade a vôos mais altos!

Um simples funcionário público que foi transferido para uma Cidade até então desconhecida, juntamente com a sua família (esposa, suas filhas adolescentes e um menino de apenas 5 anos de idade.

Enviados para estabelecer a ICB em Guamaré, dividiu seu tempo entre a família, a igreja, o trabalho e os filhos.

Matriculou as filhas na escola pública que havia na cidade, e o menino na Arca do Saber.

Na Escola Municipal Benvinda Nunes Teixeira, a personagem da foto, Sabrina Oliveira, sempre se destacou, e ao término do ensino fundamental, incentivada pela Professora Maria Alzeneide, ela alçou vôo rumo ao IFRN, onde alcançou o quarto lugar no geral e em primeiro como aluna de Guamaré.

Cursou química, no meio do caminho e teve a alegria de ser mãe em 2013, onde nasceu Sofia (hoje com 6 anos).

Ao concluir o IFRN, fez o ENEM, onde mais uma vez se destacou.

Conseguindo fazer o curso de História, tendo colado grau em 2022, incentivada mais uma vez por uma professora da UFRN.

Tentou o Mestrado, obtendo classificação para cursar o tão sonhado mestrado.

Foram manhãs, tardes e noites de estudo, até aos finais de semana, com uma dedicação sem igual e muito afinco vindo de alguém leal aos seus objetivos e empenhada em alcançá-las.

Nota do Blog

Quero parabenizar de público em nome do povo guamareense e dos estudantes Sabrina Oliveira pela dedicação e sua conquista.

Sua família e seus amigos estão muito felizes por sua vitória.

O exemplo de seus pais lhe fez a mulher que você é hoje, inteligente, sabia e dedicada, um exemplo de mãe e de alguém que sempre se dedicou aos estudos e dar vôos mais altos.

Parabéns Sabrina!!!