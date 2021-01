Salário Tá Conta: Prefeitura de Guamaré efetua pagamento dos servidores

Logo após ter sancionado a lei que garantiu o aumento no valor do Renda Cidadã de R$ 125,00 para R$ 190,00, gerando um impacto positivo com incremento mensal no valor de R$ 400 mil reais. O prefeito Eudes Miranda (MDB), autorizou o pagamento de todos os servidores municipais referente ao mês de Janeiro.

A educação do município é priorizada pela gestão uma vez que a Prefeitura de Guamaré efetivou o pagamento dos professores respeitando o piso salarial da categoria com acréscimo do terço de férias.

Isso é prova de que o município reconhece a importância do funcionalismo público, efetuando o pagamento dos servidos em dia, e dentro do mês trabalhado, aquecendo a economia local.

Atitudes como está demonstra o compromisso e a responsabilidade do prefeito Eudes Miranda, com a coisa pública, e com os servidores públicos que ajuda o município se desenvolver.

