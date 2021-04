Após 25 dias internada, paciente se recupera da Covid-19 e recebe alta em Guamaré

Guamaré ultrapassou a marca de 1.000 pacientes curados da Covid-19. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde. O Hospital Manoel Lucas de Miranda, dispõe de cinco leitos de UTI para tratamento da doença, e vidas continua sendo salvas.

O momento mais esperado para quem está lutando e se tratando da infecção pelo novo coronavírus, é receber alta médica. Essa hora chegou para Dona Francisca Alves, 70 anos de idade, é mais uma vida salva.

Ela entra na estatística das 1.012 vidas recuperadas, segundo o boletim epidemiológico. Moradora do município de João Câmara, ela lutou durante 25 dias pela vida entre a enfermaria da ala Covid e um leito de UTI, e hoje recebeu alta médica.

Dona Francisca considerou o tratamento recebido durante os 25 dias de internação de alta qualidade no Hospital Manoel Luvas de Miranda, e agradeceu a todos os profissionais que cuidaram dela. “Meu eterno agradecimento a todos profissionais que cuidaram de mim com tanto amor. Fui muito bem cuidada e assistida por todos, que Deus o protejam e o abençoe sempre”, Comentou.

No período da pandemia, é essencial que a comunidade mantenha o distanciamento social, evite aglomerações, use máscara e higienize as mãos com água e sabão ou álcool gel sempre que possível, para resguardar a saúde e impedir a propagação do novo Coronavírus.

