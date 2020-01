Santo Mártir São Sebastião aproxima Itamar Alcântara do prefeito Adriano Diógenes

Já dizia Lewis Hin “Embora as fotografias não possam mentir, os mentirosos podem fotografar”, Nossas lentes flagraram na noite deste sábado, penúltimo dia das festividades de São Sebastião, padroeiro da comunidade de Baixa do Meio, uma conversa longa, longuíssima, entre o prefeito Adriano Diógenes, e o polêmico e formador de opinião, Itamar Alcântara. Há quem afirme que foi o Santo Mártir São Sebastião, que aproximou mais ainda os inimigos políticos para serem bons amigos.

Mas aqui pra gente…

Esse namoro politico entre o prefeito Adriano com Itamar não é de hoje… Começou de fato no carnaval em fevereiro de 2019, quando uma simples imagem rara captada de drone, dos dois no meio da folia no carnaval dos blocos, visualizou nas redes sociais e grupos de whats app.

Linha de frente

Depois disto, o homem linha de frente da campanha e do grupo do ex-prefeito Mozaniel passou a ser cobrado, até por militantes da oposição por causa da sua postura politica.

Itamar tem feito um trabalho em prol do povo nas redes sociais onde tem ganhado grande repercussão, porque não dizer que suas lives são líder de audiência em horário nobre. Há quem afirme que Itamar tem uma bola de cristal de prevê os fatos antes de acontecer.

Em seus discursos

Itamar fala do cotidiano, mas em especial, do cenário político e de seus representantes no poder executivo, legislativo e das eleições deste ano, conscientizando o povo a votar certo. Devotos de São Sebastião, Itamar e Adriano deixaram o exemplo na noite de ontem do que é ser politico em lados opostos.

Esse namoro politico de Itamar Alcântara com o prefeito Adriano Diógenes, é antigo, antiquíssimo.

(Visited 92 times, 92 visits today)

Macau: Com salários atrasados, Tulio Lemos quer fazer Carnaval na cidade. Pode?