São Marcos feche o gol e garante que merece continuar sendo o titular da seleção máster

Marcos mostrou no ultimo domingo (22), no clássico entre a seleção Brisa do Mar, contra a seleção Gloriosa da PM de Natal, que merece continuar sendo o titular do time.

O goleiro se superou e fechou o gol como um gato defendendo bolas que mais parecia impossível defender. O atleta defendeu as criticas do ultimo treino com a mesma habilidade com que mostrou em campo no estádio Ubajarão.

É santo, mas é de carne e osso e provou que em baixo das traves quem manda é o goleiro. Ele ajudou a equipe titular a ganhar o jogo por 3×0 no tempo normal.

Marcos fez justiça com as próprias mãos e saiu de campo como herói, mas sem falar com ninguém em virtude dele ter sido muito criticado na ultima derrota quando lhe atribuíram à culpa.

Acho que pra quem já jogou ou joga futebol concorda comigo que a mais difícil é de volante, e a de goleiro é a posição mais ingrata.

O goleiro da seleção de veteranos foi considerado o melhor em campo pelo o próprio adversário e os colegas da equipe.

Perguntado pós jogo sobre sua boa atuação, ele disse: “Hoje eu precisava provar que eu não era um pássaro, mas criei assas e voei com minhas luvas para fechar o gol, me garantir como titular na seleção, e ajudar a dar mais uma vitória ao Brisa do Mar”. Comentou.