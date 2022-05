Saque Extraordinário do FGTS: Trabalhadores nascidos em maio recebem neste sábado (14)

A CAIXA realiza, neste sábado (14/05), o pagamento do Saque Extraordinário do FGTS para cerca de 3,8 milhões de trabalhadores nascidos em maio. Serão creditados aproximadamente R$ 2,7 bilhões nas Contas Poupança Social Digital, que podem ser movimentadas pelo aplicativo CAIXA Tem.

Todos os trabalhadores que possuem conta do FGTS com saldo disponível terão direito ao Saque Extraordinário do FGTS de até R$ 1 mil. O crédito do Saque Extraordinário será realizado de forma automática na conta do CAIXA Tem, em nome do trabalhador, conforme o calendário divulgado.

Em todo o calendário de pagamento, serão liberados cerca de R$ 30 bilhões para aproximadamente 42 milhões de trabalhadores com direito ao saque.

Confira o calendário completo: