Saúde alerta donos de animais de estimação para a vacinação contra a raiva

A campanha de vacinação antirrábica começou nessa segunda-feira, 31, no município de Guamaré e segue até o dia 23 de outubro. Com apoio da Covisa, a vacinação de cães e gatos já está acontecendo nas residências na zona rural e urbana.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que no dia 24 de outubro, acontecerá o dia “D” de vacinação, das 08h às 12h. Postos de vacinação funcionarão na COVISA (Guamaré) e em frente do Estádio de Futebol do distrito de Baixa do Meio. A ação visa alcançar os animais que não foram vacinados nas residenciais.

A raiva é uma doença viral aguda do sistema nervoso central, que pode acometer todos os mamíferos, inclusive os seres humanos. É caracterizado por uma encefalomielite fatal, causado por um vírus do gênero Lyssavirus. Imunizar o animal contra a raiva é de extrema importância para a saúde e bem estar da população como um todo, além de ser de caráter obrigatório.

Segundo informações da Covisa, Guamaré possui uma população estimada de 2.479 cães e 1.199 gatos, totalizando 3.678 animais. A meta preconizada no município é de imunizar 80% desta população (1.984 cães e 960 gatos). As datas de vacinação e a estratégia poderão ser alteradas de acordo com a necessidade da equipe e as doses da vacina estão disponíveis para atender eventuais necessidades durante todo o ano.

Confira o cronograma de vacinação:

