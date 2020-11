Saúde de Guamaré bate recorde e conclui com sucesso campanha de vacina antirrábica

A campanha nacional de combate à raiva no município de Guamaré neste ano de 2020 foi um sucesso e atingiu a meta preconizada pelo Ministério da Saúde. A ação de imunização da população de cães e gatos aconteceu na zona urbana e rural do município.

A Covisa do município destacou como pontos importantes da campanha, a vacinação casa a casa e o dia “D” de vacinação, para retirada de animais pendentes e remessa de animais suspeitos ao laboratório. De acordo com o relatório, ao todo foram vacinados no período de 31 de agosto a 24 de outubro, 91,33% dos cães e 110,93% dos gatos.

Segundo dados da Subcoordenadoria de Vigilância Ambiental-SUVAM– RN, o município de Guamaré possui uma população estimada de 2.479 cães e 1.199 gatos, totalizando 3.678 animais. “Superamos a meta e batemos mais um recorde, quando foi possível imunizar 80% desta população (1.984 cães e 960 gatos)”, destacou o Secretário de Saúde, Fabrício Morais, lembrando que o município ainda dispõe de vacina durante todo o ano para imunizar os animais que ficaram de fora da campanha.

