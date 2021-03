Saúde de Guamaré presta contas em audiência pública

Com a presença restrita do público, em razão da pandemia, a Secretaria Municipal de Saúde de Guamaré realizou audiência pública, nesta quarta-feira, 25, para apresentação do relatório referente ao terceiro quadrimestre de 2020. Os trabalhos foram comandados pelo Secretário Municipal de Saúde, Fabrício Morais de Araújo, com a colaboração da Secretária Adjunta da pasta, Walmira Maria de Lima Guedes.

A audiência ocorreu em observância às prerrogativas legais editadas, mediante os atos normativos das Leis Federais nº 8.080 de 19 setembro de 1990, Lei nº 8 de 28 de dezembro de 1990, lei nº 8.689de 27de julho de 1993, Resolução nº345 de 13 de janeiro de 2005, além de atender a normativa da lei nº 141 de 13 de janeiro 2012. O evento aconteceu no plenário da Câmara Municipal de Guamaré.

Durante a audiência foi exposta a situação que se encontra a Secretaria Municipal de Saúde, as transferências de recursos oriundos do Governo Federal, Saúde SUS e Estadual, como também as despesas totais que foram liquidadas. No último ano, a Secretaria Municipal de Saúde, ganhou uma sede própria, atendendo melhor o fluxo no serviço e atendimento para os profissionais de saúde e pacientes.

Ainda durante a audiência pública, a adjunta da pasta, Walmira Guedes apresentou ações e serviços referentes ao cumprimento de metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2020, com a quantidade de atendimentos e exames realizados. Também foram apresentados, números em relação ao atendimento de diferentes programas e especialidades, exames, indicadores, ações realizadas para conscientização e prevenção, além do relatório financeiro, incluindo assistência hospitalar, repasses do SUS e contrapartidas do município.

Coordenador da Atenção Básica no município, Jarbas Paiva detalhou o plano de vacinação para Covid 19 e abriu a plenária para questionamentos do público presente. Para o Secretário Fabrício de Morais, os desafios são inúmeros, mas o apoio e o comprometimento da equipe e dos profissionais de saúde têm ajudado na condução das atividades da pasta nesse momento crítico de pandemia.

