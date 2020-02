Saúde de Guamaré trabalha campanhas com foco na saúde preventiva

A Secretaria Municipal de Saúde de Guamaré, por meio das Estratégias de Saúde da Família e com o apoio da Vigilância Ambiental e Agentes de Endemias realizou a ação “Todos contra o Aedes Aegypti”, mobilizando a população para garantir que não apareçam novos focos do Aedes aegypti.

O objetivo foi conscientizar toda a sociedade de Guamaré e comunidades sobre a importância de se organizarem antes da chegada do período chuvoso no combate ao surgimento de novos criadouros do mosquito, reforçando a necessidade de cada um tomar a iniciativa de proteger a sua casa e de seus familiares contra o Aedes.

O mosquito é responsável pela transmissão de três doenças: dengue, zika e chikungunya. “Esta ação irá acontecer durante o ano todo para que possamos juntos diminuir os focos do mosquito em nossa cidade, garantindo saúde e segurança a todos”, reforçou o Secretário Municipal de Saúde, Fabrício Morais.

Janeiro Branco

No mês de janeiro, a Secretaria de Saúde, por meio das Estratégias de Saúde da Família realizou o evento “Janeiro Branco”. Esta campanha é dedicada a convidar as pessoas a pensarem sobre o sentido e o propósito das suas vidas, a qualidade dos seus relacionamentos e o quanto elas conhecem sobre si mesmas, suas emoções, seus pensamentos e sobre os seus comportamentos.

Os profissionais que compõem o Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF) realizaram, junto com os demais profissionais da Atenção Básica, atividades educativas e atendimentos nas diversas localidades do município, oferecendo o apoio necessário ao público, ajudando-os a enfrentar os conflitos do dia a dia enfatizando como melhorar a maneira que lidam com a saúde mental.

“Esta ação colocou o tema da Saúde Mental em máxima evidência em nome da prevenção ao adoecimento emocional humano”, concluiu o Secretário de Saúde, Fabrício Morais.

