Saúde deflagra campanha de vacinação antirrábica em Guamaré

A campanha de vacinação antirrábica 2021, no município de Guamaré, começou no dia 03 de setembro e segue até o dia 29 de outubro, com visitas domiciliares, na zona rural e urbana. Cães e gatos acima de dois meses devem ser vacinados, sem contraindicação.

Segundo informou Gustavo Beserra Solano, coordenador e Médico Veterinário da COVISA, o município de Guamaré possui uma população estimada de 2.273 cães e 1.252 gatos, totalizando 3.525 animais.

“Para atingirmos a meta preconizada pelo Ministério da Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde do município, devemos imunizar 80% desta população (1.819 cães e 1.002 gatos)”, destacou Solano.