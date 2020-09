Saúde mental: Unidades de Saúde de Guamaré engajadas na temática do Setembro Amarelo

A campanha Setembro Amarelo, que debate mundialmente a prevenção ao suicídio, traz este ano um componente a mais como fator de risco para as questões ligadas à saúde mental, que é a pandemia da Covid-19. Em Guamaré, a temática vem sendo trabalhada com os usuários do SUS nas unidades de saúde.

“As pessoas estão vulneráveis diante dos desdobramentos da pandemia e a equipe da Secretaria da Saúde está atenta a isso, atuando no apoio da população e também dos próprios profissionais da saúde que estão na linha de frente do enfrentamento ao coronavírus”, afirma o secretário de Saúde, Fabrício Morais.

Além das questões relacionadas à doença, como o grande número de infectados, de internados e de óbitos, a pandemia impõe o isolamento e distanciamento social e desencadeou problemas relacionados à economia e que também acabam provocando danos à saúde mental e isso tem aumentado a procura pelo serviço de psiquiatria e psicologia.

Setembro Amarelo

A campanha Setembro Amarelo é uma importante estratégia de prevenção, pois coloca o tema em evidência, principalmente neste momento de um novo cenário com muitos fatores de risco para a saúde mental.

“E preciso ter um olhar especial e constante para as consequências na saúde mental, proporcionando à população o acolhimento, escuta empática e o cuidado necessário”, concluiu Fabrício Morais.

Ajuda – Pessoas que precisam de ajuda sobre questões ligadas à saúde mental ou que conhecem pessoas que precisam deste tipo de apoio e tratamento devem procurar ou indicar a Unidade Básica de Saúde mais próxima. Em caso de emergência, o contato é o Hospital de Guamaré e UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Baixa do Meio.

