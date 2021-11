Saúde promove Dia D na IX Semana do Bebê em Guamaré

O Dia D da Saúde na IX Semana do Bebê de Guamaré, aconteceu nesta terça-feira, 23, na localidade de Quilombo, com o “Bus Baby”, onde foi realizado atendimento odontológico, com escovação e aplicação de flúor e a entrega de kits de higiene bucal, além da vacinação de rotina e a vacinação Covid.

Também aconteceram atendimentos de enfermagem para crianças de 0 a 2 anos, com distribuição de lancheiras e atividades terapêuticas ocupacionais e ainda, a entrega de brinquedos. No Conjunto Vila Maria, no PSF 2, ocorreram atendimentos odontológicos, com aplicação de flúor e entrega de kits para higiene bucal e pré-natal com estimulação paterna, além de atividades com fisioterapeutas sobre manobras de desengasgo e relaxamento.

O “Bus Baby” também passou pelo Distrito Baixa do Meio, onde foi realizado atendimento odontológico, com escovação e aplicação de flúor e a entrega de kits de higiene bucal, além da vacinação de rotina e vacinação Covid. Atendimentos de enfermagem foram ofertados paras crianças de 0 a 2 anos, com distribuição de lancheiras e ainda, atividades terapêuticas ocupacionais com a entrega de brinquedos.

No Centro de Tecnologia, aconteceu capacitação para médicos e enfermeiros, sobre manobras de desengasgo, ministrada pelo SAMU Natal, com a participação de 26 profissionais de saúde. No período da noite, ocorreu uma capacitação sobre violências, com a psicóloga Ana Paula, que ministrou a atividade de forma virtual, para 35 profissionais da saúde.