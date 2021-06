Quem perdeu a sessão ordinária realizada na tarde desta terça-feira (15) na câmara municipal, deixou de prestigiar um grande debate já realizado nesta legislatura. E olhe que o clima esquentou com um discurso surpreendente na tribuna da casa do povo feito por parte do vereador da “base do governo” Tiago de Berg (SD).

De tudo aconteceu um pouco, mas o leitor ficará sabendo neste canal de notícias em detalhes das discursões entre os vereadores Tiago de Berg, Gustavo Santiago, e Edinor Albuquerque, líder do governo na câmara.

As observações feitas pela o vereador Tiago em tom de cobrança assustou, ele recentemente passou a ser “aliado do governo”, e seu discurso foi considerado por especialistas politico forte, fortíssimo, em especial aqueles que estavam no plenário, em casa, ou no trabalho que assistiram a live através das redes sociais, e da página do face book da câmara, e do blog Guamaré em Dia.

Há quem afirme que o vereador Tiago não poupou ninguém, não demostrou lealdade ao grupo de conversar antes com o secretário da pasta ou com o próprio prefeito. Ou mesmo ter procurado o responsável do setor da subsecretaria de obras de Baixa do Meio, mas ele preferiu sozinho usando sua prorrogativa de fiscal do povo falar publicamente dos problemas considerado por ele mesmo grave.

Seu alvo foi a subsecretaria de obras do distrito que é gerenciada pelo o irmão Nildo. Pessoas próxima ao vereador revelou ao blog que alguma dor fez o vereador gemer. O discurso de Tiago deixou o líder do governo e os demais vereadores supressos e perplexos.

Acreditem se quiser… Se riscasse um fósforo hoje na sessão da câmara o prédio pegava fogo.

Aguarde matéria completa.