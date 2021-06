“Se seu coração é grande, nenhuma ingratidão o flecha” Leon Tolstoi

Como tem crescido o número de pessoas ingratas neste mundo, aqueles pessoas que esquecem o bem que outros lhe fizeram ou fazem. Não sou a favor de ficar dando honras a todo o momento por algo que alguém lhe fez.

Ninguém é obrigado a ajudar outros, pelo contrário sempre deve ser um gesto voluntário, mas você também ignorar e agir como se o gesto não fosse mais do que a obrigação de outrem é algo no mínimo mesquinho!

Jamais nessa vida podemos esquecer-nos de onde viemos e para onde queremos ir, em especial, esquecer das pessoas que nos ajudaram a chegar onde estamos hoje.

Aquelas que estiveram em todo momento, eu falei TODO momento ao nosso lado, não aquelas que chegaram agora, ou vindas por alguma razão ou outra.

Não podemos esquecer de gestos que foram importantes que contribuíram e muito para algum êxito ao longos dos últimos dez anos. Gestos estes muitas das vezes cortado na própria carne para fazer ou vê-lo alguém feliz.

Infelizmente o que vimos hoje em dia são pessoas que resolvem simplesmente esquecer do que passaram a tão pouco tempo, e das pessoas que o tanto ajudaram.

Parece que chegou o tempo da travessia, de trocar as roupas usadas que já não cabem no corpo por roupas novas, e viver o hoje planejando o futuro.

A nossa jornada nesta terra é um circuito onde precisamos eventualmente voltar de onde viemos. Faz-se necessário… E como seria se voltasse a precisar destas mesmas pessoas? Será que você teria novamente a ajuda delas?

O que nós plantamos, nós também colhemos e se você tem plantado ingratidão será o que colherá no futuro.

É fato…

Não existe nada que doa mais o coração do que uma pessoa ingrata; pelo menos eu fico muito consternado quando tento ajudar alguém de todas as formas, e esta pessoa age como se eu não tivesse feito mais do que minha obrigação.

“Um grande erro que uma pessoa ingrata comete é esquecer que um dia poderá precisar de você novamente”. Desconhecido