Secretaria de Assistência de Guamaré realiza o Natal social da Família

Nos dias 13 e 14 de dezembro de 2022, foi realizado o Natal da Família, uma ação da Prefeitura Municipal de Guamaré, por meio da Secretaria de Assistência Social, que reuniu as famílias acompanhadas pelos Centros de Referência de Assistência Social- CRAS/PAIF/SCFV Guamaré e Baixa do Meio e Centro de Referência Especializado da Assistência Social CREAS/PAEFI e do Programa Criança Feliz PCF.

A Noite da Família tem o objetivo de assegurar a confraternização natalina dos usuários do SUAS, com o propósito também de promover uma mostra das atividades desenvolvidas durante o ano de 2022, encerrando assim, as atividades previstas na programação anual, para os respectivos serviços oferecidos pelas unidades socioassistenciais da Secretaria Municipal da Assistência Social do município de Guamaré/RN.

As apresentações musicais das crianças acompanhadas do SCFV, o grupo de Mulheres PAIF, as Gestantes acompanhadas no PCF e as Idosas dos Grupos do SCFV abrilhantaram a noite.

O evento contou com a presença da Vice Prefeita Eliane Guedes, do Secretário Municipal de Assistência Social, Fabrício Morais, da Secretária Adjunta, Marisa Rodrigues, do Pe. Gilvan Bezerra (Pároco Municipal), Técnicos dos Serviços Socioassistenciais e Equipe da Gestão do SUAS.

O tradicional jantar natalino encerrou o evento, com entrega de lancheiras para as crianças e panetones para as famílias. Asscom/PMG